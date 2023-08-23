Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bakal Mintai Keterangan Pengemudi Motor yang Terlibat Kecelakaan di Lenteng Agung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:00 WIB
Polisi Bakal Mintai Keterangan Pengemudi Motor yang Terlibat Kecelakaan di Lenteng Agung
Polisi mintai keterangan pemotor yang terlibat kecelakaan di Lenteng Agung/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, bakal meminta keterangan dua pemotor yang terlibat kecelakaan dengan mobil truk di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemarin. Sejauh ini, polisi sudan mengidentifikasi sejumlah pemotor.

"Jadi kita belum bisa minta keterangan saksi luka ringan, tapi nanti katanya akan datang ke kepolisian. Pasti kita akan ambil keterangan karena kita sudah dapat datanya," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marfiando pada wartawan, Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, dua pengemudi motor yang bakal dimintai keterangan tersebut berinisial UD dan I, yang mana mereka bakal dimintai keterangan pada Kamis, 24 Agustus 2023 esok. Keduanya merupakan pemotor yang terlibat kecelakaan tersebut dan luka ringan.

