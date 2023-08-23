Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Perampok Dikepung hingga Panjat Atap Rumah Warga Lalu Terjatuh

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:15 WIB
Viral Perampok Dikepung hingga Panjat Atap Rumah Warga Lalu Terjatuh
Maling minimarket dikepung warga dan berhasil ditangkap. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA Viral video masyarakat mengejar perampok minimarket di wilayah Gas Alam yang kabur hingga ke atap rumah warga dan terjatuh saat dikepung.

Dalam akun instagram @infodepok, tampak seorang perampok yang naik ke atap rumah warga saat dikejar dan hendak ditangkap. Beberapa orang menyusul ke atap menggunakan tangga untuk menangkap pelaku.

Selain beberapa orang yang menyusul untuk menangkap pelaku, ada juga puluhan warga yang mengepung perampok tersebut. Saat hendak dilakukan penangkapan, perampok tersebut tergelincir dan jatuh dari atap rumah.

"Saat rampok di Gas Alam kabur ke genteng warga. Akhirnya pelaku dikejar warga hingga ke atas genteng dan pelalu terjatuh ke dalam rumah warga," tulis akun tersebut, Rabu (23/8/2023).

Dalam narasi juga dijelaskan kronologi peristiwa penangkapan perampok tersebut. Pada sekitar pukul 23.00 WIB Selasa 22 Agustus 2023, tiga orang nekat merampok minimarket di Gas Alam Cimanggis saat hendak tutup.

"Dengan kondisi rolling door utamanya tidak ditutup dengan rapat, masih ada celah untuk masuk. Lalu ada tiga orang perampok yang mencoba masuk," tulis keterabgan video tersebut.

Karyawannya berusaha melakukan perlawanan, sehingga warga sekitar sigap dan berhasil mengatasi salah satu perampok di tempat. Sedangkan dua perampok lainnya berhasil kabur meski pun berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi.

