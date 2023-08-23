Rocky Gerung Mangkir, Sidang Gugatan Ditunda PN Jakpus

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menunda sidang gugatan perdata yang dilayangkan DPP Taruna Merah Putih terhadap Rocky Gerung menjadi 6 September 2023.
Hal ini, lantaran Rocky mangkir dari sidang gugatan tersebut. Padahal, hakim ketua Astriwati mengungkap Rocky Gerung sudah dipanggil melalui surat yang diantar PT Pos.
"Tergugat I Rocky Gerung belum hadir walaupun sudah dipanggil melalui panggilan Pos yang diterima oleh rekan kerja atau pegawainya," ujar Astriwati di pengadilan, Rabu (23/8/2023).
Di sisi lain, hakim kemudian memutuskan memanggil Rocky pada sidang selanjutnya, yakni 2 minggu ke depan.
"Sidang belum dapat kami lanjutkan. Sidang kita tunda 2 minggu ke tanggal 6 September. Diperintahkan ke juru sita untuk panggil tergugat," imbuhnya.