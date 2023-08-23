Polisi Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Jombingo Senin Depan

Polisi gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Jombingo, Senin depan. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)

JAKARTA - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan melakukan gelar perkara penetapan tersangka terkait kasus dugaan penipuan aplikasi e-commerce Jombingo pada Senin (28/8/2023) pekan depan.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan gelar perkara tersebut dilakukan untuk kepastian hukum.

“Insya Allah Senin nanti akan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukan,” ujar Ade Safri kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).

“Kepastian hukum salah satunya penetapan tersangka,” imbuhnya.

Kendati demikian, Ade Safri tidak menyampaikan lebih jauh progres dari penanganan laporan dugaan penipuan tersebut, seperti berapa saksi dan ahli yang dimintai keterangan.

Adapun pihak dari pengurus ataupun pengelola aplikasi Jombingo dari HRD hingga sales marketingnya sudah dilakukan pemeriksaan. Saat ini status pengusutan kasus dugaan penipuan aplikasi Jombingo sudah di tahap penyidikan setelah gelar perkara yang dilakukan sebelumnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya tangani kasus dugaan penipuan dalam aplikasi e-commerce Jombingo yang rugikan korban hingga Rp42,1 juta.