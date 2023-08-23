Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Bobol Kotak Amal, Pria Mabuk Bakar Tirai Pembatas Mushala di Tebet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:33 WIB
Kepergok Bobol Kotak Amal, Pria Mabuk Bakar Tirai Pembatas Mushala di Tebet
Pemuda mabuk bakar pembatas mushala usai bobol kotak amal/Foto: Istimewa
JAKARTA - Seorang maling diciduk warga lantaran kepergok membobol kotak amal di sebuah mushala kawasan Jalan Hanjuang, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Maling tersebut pun sempat membakar tirai pembatas shaf di musalah itu.

"Iya, dia maling kotak amal, setelah itu dia membakar mushala, yang ternyata dia warga RW 08," ujar Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik saat dikonfirmasi, Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Dia menerangkan, pelaku dicuk warga usai pelaku membakar tirai pembatas shaf di mushala tersebut. Saat dicari tahu lebih lanjut, pelaku ternyata warga RW 08 di kelurahan Manggarai Selatan, yang lantas diserahkan ke polisi.

"Dia dalam pengaruh minuman keras," tuturnya.

 BACA JUGA:

Adapun, aksi pencurian tersebut viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @merekamjakarta, yang mana selain membakar tirai pembatas shaf mushala, remaja yang tengah teler itu mengambil uang di kotak amal musahala dengan cara mencongkelnya.

Halaman:
1 2
      
