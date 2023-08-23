Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerebek Toko Kosmetik, Petugas Temukan Ribuan Obat Terlarang hingga Sajam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:53 WIB
Gerebek Toko Kosmetik, Petugas Temukan Ribuan Obat Terlarang hingga Sajam
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satpol PP Kebayoran Lama, Jakarta Selatan melakukan sidak ke sebuah toko kosmetik yang ada di kawasan Jalan Ciledug, Cipulir, Jakarta Selatan kemarin. Disitu, petugas menemukan ribuan obat-obatan terlarang.

"Kami dapat aduan dari aplikasi JAKI tentang indikasi penjualan obat terlarang dengan kedok jualan kosmetik dan kebutuhan sehari-hari," ujar Kasatpol PP Kebayoran Lama, Dian Citra saat dikonfirmasi, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya, berbekal aduan warga itu, petugas mendatangi toko yang dimaksud, yang mana di toko itu ditemukan ribuan obat-obatan terlarang. Obat-obatan tersebut diantaranya berupa eximer sebanyak 1.025 butir, tramadol sebanyak 1.310 butir, dan trihexyphenidyl sebanyak 45 butir serta ditemukan pula senjata tajam berupa golok panjang.

"Pemiliknya sempat kabur karena ketakutan, tapi sekarang sudah datang ke kantor kecamatan dan dikenakan tindak pidana ringan," tuturnya.

Dia menambahkan, saat didatangi tokonya oleh petugas, pemilik toko tersebut sempat kabur ketakutan hingga akhirnya mendatangi kantor kecamatan sendiri. Nantinya, obat-obatan tersebut bakal dimusnahkan agar tak disalahgunakan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/29/338/2353031/produsen-masker-wajah-ilegal-raup-untung-rp100-juta-per-bulan-kQ3ZRcTiyj.jpg
Produsen Masker Wajah Ilegal Raup Untung Rp100 Juta Per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/19/337/2346931/bareskrim-tangkap-produsen-kosmetik-ilegal-beromzet-hingga-rp400-juta-YXFluTkX22.jpg
Bareskrim Tangkap Produsen Kosmetik Ilegal Beromzet hingga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/09/610/2180761/ditangkap-polda-palembang-penjual-kosmetik-ilegal-ngaku-sudah-2-tahun-jalankan-bisnisnya-rOsQUWJcRJ.jpg
Ditangkap Polda Palembang, Penjual Kosmetik Ilegal Ngaku Sudah 2 Tahun Jalankan Bisnisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/09/340/2180718/polda-sumsel-amankan-ratusan-kosmetik-ilegal-lWzk7Yn8J1.jpg
Polda Sumsel Amankan Ratusan Kosmetik Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/21/525/2172068/polisi-gerebek-rumah-produksi-kosmetik-ilegal-di-bandung-OPxRm1bi3f.jpg
Polisi Gerebek Rumah Produksi Kosmetik Ilegal di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/24/608/2158014/industri-kosmetik-rumahan-ilegal-digerebek-petugas-6f76UoZDTO.jpg
Industri Kosmetik Rumahan Ilegal Digerebek Petugas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement