Gerebek Toko Kosmetik, Petugas Temukan Ribuan Obat Terlarang hingga Sajam

JAKARTA - Satpol PP Kebayoran Lama, Jakarta Selatan melakukan sidak ke sebuah toko kosmetik yang ada di kawasan Jalan Ciledug, Cipulir, Jakarta Selatan kemarin. Disitu, petugas menemukan ribuan obat-obatan terlarang.

"Kami dapat aduan dari aplikasi JAKI tentang indikasi penjualan obat terlarang dengan kedok jualan kosmetik dan kebutuhan sehari-hari," ujar Kasatpol PP Kebayoran Lama, Dian Citra saat dikonfirmasi, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya, berbekal aduan warga itu, petugas mendatangi toko yang dimaksud, yang mana di toko itu ditemukan ribuan obat-obatan terlarang. Obat-obatan tersebut diantaranya berupa eximer sebanyak 1.025 butir, tramadol sebanyak 1.310 butir, dan trihexyphenidyl sebanyak 45 butir serta ditemukan pula senjata tajam berupa golok panjang.

"Pemiliknya sempat kabur karena ketakutan, tapi sekarang sudah datang ke kantor kecamatan dan dikenakan tindak pidana ringan," tuturnya.

Dia menambahkan, saat didatangi tokonya oleh petugas, pemilik toko tersebut sempat kabur ketakutan hingga akhirnya mendatangi kantor kecamatan sendiri. Nantinya, obat-obatan tersebut bakal dimusnahkan agar tak disalahgunakan.

(Awaludin)