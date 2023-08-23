WNA Kembali Jadi Korban Jambret di Sudirman saat CFD, Ini Tanggapan Polisi

JAKARTA - Sebuah video pelaku jambret di area Car Free day (CFD) viral media sosial. Penjambret tersebut, tengah terkapar akibat ditabrak mobil dikarenakan kepergok saat beraksi.

Dalam video tersebut, terlihat seorang laki-laki meminta ampun dengan kaki yang telah bengkok, Ia terkapar di Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dari narasi unggahan tersebut, pelaku bersama seorang temannya menggunakan motor sempat melakukan aksi jambret terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang tengah melaksanakan kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Sudirman, Tanah Abang.

Kedua pelaku kemudian menjambret barang berharga milik korban dan kabur. Namun, satu dari mereka berhasil dikejar oleh pengendara mobil yang melihat aksinya.