Stasiun KRL Kini Dilengkapi CCTV Perekam Wajah, Pelaku Kriminal Bakal Terdeteksi

JAKARTA - KAI Commuter melakukan peningkatan keamanan dengan memasan CCTV Analytic yang mampu merekam wajah pengguna KRL. CCTV yang akan terpasang di setiap Stasiun KRL yang berada di Jabodetabek akan mendeteksi pelaku-pelaku tindak kriminal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba menjelaskan, pemasangan CCTV Analytic ini diharapkan dapat memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa. Nantinya CCTV ini akan merekam wajah pengguna KRL dan dimasukkan dalam database.

“Dalam sistem ini dapat merekam wajah seluruh pengguna yang masuk ke dalam stasiun untuk dijadikan database,” kata Anne dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Inovasi CCTV ini juga mampu menganalisa seperti pakaian hingga barang bawaan yang dimiliki pengguna atau pengunjung stasiun. Bahkan, KAI juga akan memasukkan laporan-laporan dari video maupun foto yang pernah diduga menjadi pelaku tindak kriminal di lingkungan KRL.