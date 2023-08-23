Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Ada 18 Titik Rawan Pelanggaran Lawan Arus di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:27 WIB
Polisi Ungkap Ada 18 Titik Rawan Pelanggaran Lawan Arus di Jaksel
Terdapat 18 titik rawan lawan arus di Jaksel. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan setidaknya ada 18 titik wilayah rawan pelanggaran lalu lalintas, khususnya lawan arus. Salah satunya di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Kita sudah mendata di wilayah Jakarta Selatan kurang lebih ada 18 titik yang rawan arus," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marfiando pada wartawan, Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, pelanggaran rawan arus itu juga kerap terjadi pada jam sibuk lalu lintas, yakni di kisaran pukul 06.30 WIB dan pukul 16.00 WIB. Maka itu, pihaknya bakal melakukan pengawasan, penindakan, hingga sosialisasi pada masyarakat pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas di 18 titik wilayah tersebut.

"Penindakan, kita sosialisasi tidak bosan-bosannya terhadap pengguna jalan raya. Di sepanjang jalur ini (Jalan Lenteng Agung Raya) juga ada ETLE Mobile," tuturnya yang belum merinci titik-titik rawan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179162/mobil-A6Hd_large.jpg
Misteri Pajero Hitam Berpatwal Masuk Jalur Transjakarta, Kini Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/337/2881652/tayangkan-pornografi-tanpa-sensor-netflix-dipolisikan-ke-polres-bekasi-kota-iUf4GoUdwB.jpg
Tayangkan Pornografi Tanpa Sensor, Netflix Dipolisikan ke Polres Bekasi Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/338/2878558/6-853-pengendara-ditilang-mayoritas-pelanggaran-lalin-lawan-arus-Bp02rnYB6o.jpg
6.853 Pengendara Ditilang, Mayoritas Pelanggaran Lalin Lawan Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/337/2808369/petakan-30-korban-eksil-di-kawasan-eropa-pemerintah-percepat-pemulihan-0VfeJSs0lk.jpg
Petakan 30 Korban Eksil di Kawasan Eropa, Pemerintah Percepat Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/13/338/1886448/ternyata-pengemudi-yang-ludahi-polisi-seorang-sarjana-ldT6D5zhsR.jpg
Ternyata Pengemudi yang Ludahi Polisi Seorang Sarjana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/13/338/1886428/pengemudi-yang-ludahi-polisi-ternyata-sopir-taksi-online-STfuN2e8z0.jpg
Pengemudi yang Ludahi Polisi Ternyata Sopir Taksi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement