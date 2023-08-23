Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore Ini, Udara di GBK dan Lubang Buaya Masuk Kategori Tidak Sehat, Bisa Merugikan Manusia

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |17:34 WIB
Indek polusi udara di Jabodetabek (foto: dok KLHK)
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan indeks kualitas udara di Indonesia mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Berdasarkan hasil pemantauan mutu udara dari stasiun pemantauan otomatis kontinu Jabodetabek per 23 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB ditemukan ada dua wilayah yang berada dalam kategori tidak sehat.

Dua tempat itu yakni pertama di KLHK-Jakarta GBK dengan nilai ISPU sebesar 110 dan parameter kritis di PM 2.5. Kedua di INTEGRASI - DKI 4 Lubang Buaya dengan nilai 107 dan parameter kritis di PM 2.5.

Menurut penjelasan KLHK rentang nilai antara (101-200) masuk ke kategori tidak sehat. Dimana tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan.

Sementara wilayah lainnya seperti INTEGRASI - DKI 1 Bundaran HI, INTEGRASI - DKI 2 Kelapa Gading, INTEGRASI - DKI 3 Jagakarsa, INTEGRASI - DKI 5 Kebon Jeruk masuk kategori sedang. Dimana rerata nilai masuk ke (51-100).

"Tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan," dikutip dalam keterangannya KLHK, Rabu (23/8/2023).

