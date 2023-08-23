Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DPP BAJA Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi di Cigombong Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:31 WIB
DPP BAJA Perindo Sosialisasi KTA Berasuransi di Cigombong Bogor
Baja Perindo sosialisasikan KTA berasuransi (Foto: MPI/Putra)
BOGOR - DPP Barisan Penjaga (BAJA) Partai Perindo melakukan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi di wilayah Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi dan mendaftar KTA.

"Seperti yang kita lihat sendiri bagaimana mereka sangat welcome dengan kita sangat menerima kita dan kehadiran Partai Perindo, dimana Partai Perindo bisa memberikan solusi terkait dengan KTA berasuransi," kata Ketua DPP BAJA Partai Perindo Drisye Siahaya di lokasi, Rabu (23/8/2023).

KTA berasuransi Partai Perindo memiliki manfaat untuk masyarakat yakni akan mengcover anggotanya apabila terjadi musibah seperti kecelakaan.

"Bagaimana ketika kita kecelakaan supaya itu bisa mencover di jalan atau pekerjaan," tambah Bacaleg Partai Perindo DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 itu.

Diharapkan, dengan KTA berasuransi dari yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dapat bermanfaat untuk masyarakat. Hal itu sebagai bentuk Partai Perindo hadir di tengan masyarakat untuk memberikan solusi.

"Harapan saya tentunya bagaimana sesuai yang diinstruksikan Ketua Umum kita pak Hary Tanoesoedibjo bahwa program apa yang dicanangkan KTA berasuransi ini dapat berdampak positif terhadap masyarakat dan memberikan solusi," harapnya.

Sementara itu, salah satu warga Ipah mengaku senang bisa mendapat KTA berasurasi Partai Perindo. Karena, kartu tersebut dinilainya sangat membantu apabila sewaktu-waktu mengalami musibah.

