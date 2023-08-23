Sejumlah Pelajar SMP di Kamal Muara Disiram Air Keras OTK saat Pulang

JAKARTA - Sejumlah pelajar SMP Negeri 120 Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara di siram oleh orang tak dikenal (OTK) di Jalan Kamal Muara tepatnya di depan halte Kamal Muara pada Selasa (22/8/2023) kemarin.

Ema (49) salah satu orangtua korban Muhammad Fauzan (13) mengungkapkan, penyiraman air keras ini terjadi saat anaknya baru pulang sekolah dan pulang dengan berjalan kaki bersama temannya.

Saat berjalan kaki melintas halte, pengendara sepeda motor (Pemotor) mendekati rombongan pelajar SMP dan menyiram air keras ke tubuh pelajar tersebut hingga membuat tubuhnya luka-luka.

"Anak saya kena siram air keras waktu pulang sekolah. Jalanan lagi macet, makanya mereka jalan. Pas jalan terus ada yang nyiram dari arah berlawanan, yang nyiram pake baju sekolah," kata Ema ditemui di rumahnya, Rabu (23/8/2023).

Menurut Ema setelah pelaku yang menyiram air keras kepada anaknya dan empat pelajar lainnya. Pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat penyiraman air keras ini, fauzan bersama dengan pelajar lainnya mengalami luka bakar parah.

"Tadi sih udah ke poli mata, alhamdulilah matanya kena sedikit aja retina sebelah kirinya, kena cairan. Kalo untuk muka sendiri kena luka bakar," tutur Ema yang anaknya mengalami luka bakar serius di muka.