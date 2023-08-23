Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Seberang Pemkot Jakpus Kebakaran, Warga Panik Berhamburan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:58 WIB
Rumah di Seberang Pemkot Jakpus Kebakaran, Warga Panik Berhamburan
Kebakaran rumah warga di seberang Pemkot Jakpus (foto: MPI/Bachtiar)
A
A
A

JAKARTA - Si Jago merah melahap kawasan rumah tinggal tepat di Jalan Kebon Jahe Kober gang II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/8/2023) pukul 20.47 WIB. Api tersebut berkobar tepat di depan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, api yang masih berkobar tersebut membuat warga sekitar panik berhamburan.

Alhasil, pemerintah kota yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung mengarahkan warga untuk segera mengungsi.

Adapun, pemadam kebakaran yang tak jauh lokasinya langsung merapat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mereka, langsung tanggung langgang mencoba mematikan api. Di sisi lain, baik warga maupun pemadam belum mengetahui penyebab berkobarnya api.

Hingga saat ini, belum diketahui berapa personel pemadam kebakaran yang dikerahkan. Serta, belum diketahui pula korban jiwa yang terimbas.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235/kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement