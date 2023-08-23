Rumah di Seberang Pemkot Jakpus Kebakaran, Warga Panik Berhamburan

JAKARTA - Si Jago merah melahap kawasan rumah tinggal tepat di Jalan Kebon Jahe Kober gang II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/8/2023) pukul 20.47 WIB. Api tersebut berkobar tepat di depan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, api yang masih berkobar tersebut membuat warga sekitar panik berhamburan.

Alhasil, pemerintah kota yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung mengarahkan warga untuk segera mengungsi.

Adapun, pemadam kebakaran yang tak jauh lokasinya langsung merapat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mereka, langsung tanggung langgang mencoba mematikan api. Di sisi lain, baik warga maupun pemadam belum mengetahui penyebab berkobarnya api.

Hingga saat ini, belum diketahui berapa personel pemadam kebakaran yang dikerahkan. Serta, belum diketahui pula korban jiwa yang terimbas.

(Awaludin)