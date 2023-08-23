Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Karyawan Minimarket di Depok Jarinya Putus Ditebas Perampok saat Duel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:14 WIB
Ngeri! Karyawan Minimarket di Depok Jarinya Putus Ditebas Perampok saat Duel
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perampokan minimarket di Gas Alam, Cimanggis, Depok mendapat perlawanan dari pegawai minimarket hingga jarinya putus terkena senjata tajam. Dua dari tiga pelaku berhasil diamankan warga.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso mengatakan, perampokan terjadi di Indomaret Gas Alam 2, Cimanggis, Depok, pada Selasa 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 WIB. Pelaku, yang berjumlah 3 orang menyatroni minimarket yang akan tutup lalu menodongkan senjata tajam kepada pegawai minimarket.

"Ketika hendak menutup toko, tiba-tiba datang pelaku menggunakan sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam dan mengancam korban untuk membuka brankas toko Indomaret yang berada di belakang," ujar Arief dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).

Karena takut, korban menunjukkan brankas dan pelaku mengambil sejumlah uang yang berada di dalam brankas tersebut. Pelaku lain pun mengambil rokok yang berada di depan kasir.

"Setelah pelaku berhasil mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut dan akan melarikan diri," imbuhnya.

Saat pelaku akan melarikan diri, pegawai minimarket melakukan perlawanan. Korban mengalami luka putus jari manisnya karena melawan.

"Korban bersama temannya melakukan perlawanan hingga mengakibatkan korban menderita luka putus jari manis tangan sebelah kiri dan teman korban menderita luka sobek pada jari manis dan kelingking tangan sebelah kiri," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
