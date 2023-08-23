Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pemukiman Warga di Seberang Pemkot Jakpus, 12 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:22 WIB
Kebakaran Pemukiman Warga di Seberang Pemkot Jakpus, 12 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Kebakaran pemukiman warga di seberang Pemkot Jakpus (foto: MPI/Bachtiar)
A
A
A

JAKARTA - Si jago merah melahap pemukiman warga tepat di sebrang kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat yakni Jalan Kebon Jahe Kober gang II, pada Rabu (23/8/2023) pukul 20.47 WIB.

Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal mengatakan, pihaknya langsung menerjunkan sebanyak 36 Personel pemadam ke lokasi.

"Pengerahan sementara 12 unit mobil pemadam atau 36 orang personil," ujar Asril dalam keterangannya.

Asril menambahkan, kebakaran tersebut terjadi di salah satu rumah warga, serta merembet ke rumah-rumah lain.

"Objek bangunan perumahan, jenis objek rumah padat hunian," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
