HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suasana Mencekam dalam Kebakaran Permukiman Padat Dekat Pemkot Jakpus

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:24 WIB
Suasana Mencekam dalam Kebakaran Permukiman Padat Dekat Pemkot Jakpus
Kebakaran permukiman dekat Pemkot Jakarta Pusat (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat, Rabu 23 Agustus 2023. Nampak, api membubung tinggi ke awan.

Sementara, masyarakat terdampak berlalu -lalang menyelamatkan diri. Mereka terlihat panik karena rumahnya terbakar. Pantauan MNC Portal Indonesia, suasana di lokasi mencekam. Para warga mencoba memadamkan api bergotong-royong dengan alat seadanya.

"Woy awas, awas. Beruan," kata warga.

Kebakaran itu pun seketika menjadi pusat perhatian. Sekitar pukul 21.00 WIB malam sejumlah mobil pemadam kebakaran pun datang.

"Woy minggir, minggir," kata warga sembari membuka akses untuk mobil pemadam kebakaran.

Terlihat raut wajah mereka yang panik. Tak sedikit dari mereka yang menangis karena rumahnya terbakar. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui ada tidaknya korban dalam peristiwa ini.

(Arief Setyadi )

      
