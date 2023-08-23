Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Berebut Selang Air, Warga Ricuh saat Padamkan Kebakaran di Depan Pemkot Jakpus

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:42 WIB
Duh! Berebut Selang Air, Warga Ricuh saat Padamkan Kebakaran di Depan Pemkot Jakpus
Kebakaran di Jakpus (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran tengah melanda permukiman warga di Jalan Kebon Jahe Kober Gang II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/8/2023) malam. Api tersebut berkobar tepat di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, suasana tegang hingga ricuh tengah menyelimuti prosesi pemadam di kawasan sentral tersebut.

Terlihat, banyak dari warga sekitar yang ikut mengambil alih tugas para pemadam kebakaran. Mereka, nampak berebut selang air hingga menyebabkan cekcok.

Petugas yang kelimpungan kerap mendapatkan caci maki dari warga sekitar, terdengar suara cacian hingga celaan terdengar nyaring di tengah kekhawatiran.

"Woi bisa kerja gak woi, amatiran ini Pemadam," ucap salah seorang warga di tengah kerumunan.

Dampaknya, api yang mulanya mulai teratasi, kini justru kembali berkobar meluluhlantakkan kawasan tersebut.

Adapun, lokasi kebakaran yang berada di dalam gang juga menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Tentu, warga yang ikut campur juga membuat prosesi pemadaman kian tersendat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
