Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Permukiman Padat di Jakpus Diduga Akibat Kompor Meleduk

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |21:58 WIB
Kebakaran Permukiman Padat di Jakpus Diduga Akibat Kompor Meleduk
Kebakaran permukiman padat di Jakpus (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir diduga karena warga yang meninggalkan rumahnya saat sedang memasak, Rabu, (23/8/2023). Diketahui, lokasi kebakaran itu berada tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat.

"Infonya karena ada warga yang ninggalin kompor pas lagi masak. Jadi, dia ninggalin rumah, tapi kompornya nyala (diduga meleduk)," ujar salah satu warga Ilham.

Kata Ilham, hal ini berdasarkan kesaksian warga. Namun, dirinya belum bisa memastikannya. Sementara, untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada. "Sampai sekarang enggak ada. Jangan sampai ya," ucapnya.

Kebakaran terjadi permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat, Rabu 23 Agustus 2023. Nampak, api membubung tinggi ke awan.

Sementara, masyarakat terdampak berlalu -lalang menyelamatkan diri. Mereka terlihat panik karena rumahnya terbakar.

Pantauan MNC Portal Indonesia, suasana di lokasi mencekam. Para warga mencoba memadamkan api bergotong -royong dengan alat seadanya.

"Woy awas, awas. Beruan," kata warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235/kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement