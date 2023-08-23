Kebakaran Permukiman Padat di Jakpus Diduga Akibat Kompor Meleduk

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir diduga karena warga yang meninggalkan rumahnya saat sedang memasak, Rabu, (23/8/2023). Diketahui, lokasi kebakaran itu berada tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat.

"Infonya karena ada warga yang ninggalin kompor pas lagi masak. Jadi, dia ninggalin rumah, tapi kompornya nyala (diduga meleduk)," ujar salah satu warga Ilham.

Kata Ilham, hal ini berdasarkan kesaksian warga. Namun, dirinya belum bisa memastikannya. Sementara, untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada. "Sampai sekarang enggak ada. Jangan sampai ya," ucapnya.

Kebakaran terjadi permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat, Rabu 23 Agustus 2023. Nampak, api membubung tinggi ke awan.

Sementara, masyarakat terdampak berlalu -lalang menyelamatkan diri. Mereka terlihat panik karena rumahnya terbakar.

Pantauan MNC Portal Indonesia, suasana di lokasi mencekam. Para warga mencoba memadamkan api bergotong -royong dengan alat seadanya.

"Woy awas, awas. Beruan," kata warga.