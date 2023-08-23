Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Permukiman Padat di Jakpus, Ratusan Warga Mengungsi

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |22:24 WIB
Kebakaran Permukiman Padat di Jakpus, Ratusan Warga Mengungsi
Warga terdampak kebakaran permukiman di Jakpus mengungsi (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan warga yang terdampak kebakaran di permukiman padat penduduk Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir mengungsi di Pusat Pemerintahan Jakarta Pusat (Puspem Jakpus) Rabu (23/8/2023). Diketahui, lokasi kebakaran itu berada tak jauh dari Puspem Jakpus.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi para warga ramai-ramai menyelamatkan diri. Mereka nampak membawa harta bendanya.

Sementara, di pelataran Puspem Jakpus ratusan warga itu mengungsi. Nampak raut kesedihan dan kepanikan terpancarkan di wajah mereka.

Terlihat pula, sejumlah ambulans dan tenaga medis bersiaga di lokasi. Nampak juga warga lansia diungsikan ke Ambulance karena masalah kesehatan.

Menurut salah satu warga, Lesli, kebakaran terjadi karena gas yang meledak. Diduga gas itu meledak karena ditinggal penghuni rumah yang tengah masak. "Infonya tadi warga ninggalin masakan. Gas meledak," ucapnya.

Hingga saat ini, tim pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Belum diketahui, jumlah korban dalam kejadian ini.

Kebakaran terjadi pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat, Rabu 23 Agustus 2023. Nampak, api membubung tinggi ke awan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188235/kebakaran-SVA9_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Gudang Miami di Kalideres Jakbar, Asap Hitam Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement