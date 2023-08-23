Kebakaran Permukiman Padat di Jakpus, Ratusan Warga Mengungsi

JAKARTA - Ratusan warga yang terdampak kebakaran di permukiman padat penduduk Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir mengungsi di Pusat Pemerintahan Jakarta Pusat (Puspem Jakpus) Rabu (23/8/2023). Diketahui, lokasi kebakaran itu berada tak jauh dari Puspem Jakpus.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi para warga ramai-ramai menyelamatkan diri. Mereka nampak membawa harta bendanya.

Sementara, di pelataran Puspem Jakpus ratusan warga itu mengungsi. Nampak raut kesedihan dan kepanikan terpancarkan di wajah mereka.

Terlihat pula, sejumlah ambulans dan tenaga medis bersiaga di lokasi. Nampak juga warga lansia diungsikan ke Ambulance karena masalah kesehatan.

Menurut salah satu warga, Lesli, kebakaran terjadi karena gas yang meledak. Diduga gas itu meledak karena ditinggal penghuni rumah yang tengah masak. "Infonya tadi warga ninggalin masakan. Gas meledak," ucapnya.

Hingga saat ini, tim pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Belum diketahui, jumlah korban dalam kejadian ini.

Kebakaran terjadi pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat, Rabu 23 Agustus 2023. Nampak, api membubung tinggi ke awan.