HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Warga Pingsan Akibat Kebakaran di Permukiman Padat Jakpus

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |23:13 WIB
Sejumlah Warga Pingsan Akibat Kebakaran di Permukiman Padat Jakpus
Sejumlah warga pingsan saat kebakaran permukiman padat di Jakarta Pusat (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah orang tak sadarkan diri akibat kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, (23/8/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, setidaknya hingga pukul 22.40 WIB terdapat dua orang laki-laki yang tak sadarkan diri. Mulanya, satu orang lelaki ditandu dari lokasi kebakaran menuju pusat pemerintahan Jakarta Pusat (Puspem Jakpus).

Nampak, suasana mencekam. Pihak keluarga terlihat panik melihat sanak keluarganya tak sadarkan diri. Mereka pun menangis.

"Ini pingsan, sesak nafas kayaknya. Mudah-mudahan gak kenapa-napa," ujar salah satu warga.

Lelaki itu pun langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan penanganan medis.

Kemudian, selanjutnya terdapat seorang lagi yang dikonfirmasi tak sadarkan diri. Hal itu setelah ada warga yang berteriak meminta tandu.

"Tandu mana tandu. Tadi di masjid bawa kesini. Ada yang pingsan," teriak warga tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
