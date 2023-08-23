Kebakaran Permukiman Padat Penduduk di Jakpus Mulai Padam

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat mulai padam Rabu, (23/8/2023). Kebakaran itu mulai bisa dikendalikan sekitar pukul 22.00 WIB setelah warga dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) berjibaku memadamkan api.

Nampak, para personel dan mobil Damkar masih bersiaga. Saat ini, telah proses pendinginan. Suasana yang semula mencekam, kini berangsur kondusif.

Sementara, ratusan warga terdampak kebakaran mengungsi di Pusat Pemerintahan Jakarta Pusat (Puspem Jakpus). Terlihat pula, sejumlah ambulans dan tenaga medis bersiaga di lokasi. Nampak juga warga lansia diungsikan ke Ambulans karena masalah kesehatan.

Sampai saat ini, pantauan sementara terdapat dua orang warga yang pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Kebakaran terjadi pemukiman padat penduduk di Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tak jauh dari kantor Pemerintahan Jakarta Pusat, Rabu 23 Agustus 2023. Nampak, api membubung tinggi ke awan.

Sementara, masyarakat terdampak berlalu -lalang menyelamatkan diri. Mereka terlihat panik karena rumahnya terbakar. Pantauan MNC Portal Indonesia, suasana di lokasi mencekam. Para warga mencoba memadamkan api bergotong-royong dengan alat seadanya.

"Woy awas, awas. Beruan," kata warga.

Kebakaran itu pun seketika menjadi pusat perhatian. Sekitar pukul 21.00 WIB malam sejumlah mobil pemadam kebakaran pun datang.

"Woy minggir, minggir," kata warga sembari membuka akses untuk mobil pemadam kebakaran.