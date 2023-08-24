Mengapa Jayabaya dianggap sebagai Titisan Dewa Wisnu?

JAKARTA - Mungkin banyak yang belum mengetahui alasan mengapa Jayabaya dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu?

Prabu Jayabaya memiliki nama lengkap Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa. Dia merupakan Raja Kediri yang memerintah pada 1135-1157.

Di masa pemerintahannya, Kediri mengalami masa keemasan yang kabarnya terdengar jauh hingga ke negeri seberang. Hal tersebut wajar karena Prabu Jayabaya berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala dan meleburkannya dengan Kediri.

Bukti-bukti penanda kekuatan dan kekuasaan Prabu Jayabaya bisa dilihat dari peninggalan sejarahnya, seperti Kakawin Bharatayuddha, Prasasti Jepun, dan lain-lain.

Karena kesuksesannya, Prabu Jayabaya kerap dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (23/8/2023), pengkultusan tersebut dapat terlihat dari prasasti Hantang atau Ngantang yang ditemukan di daerah Ngantang, Malang.

Dalam prasasti tersebut tertulis, “Sri Maharaja Sang Apanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa”