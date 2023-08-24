Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Trenggalek, Getarannya Terasa di Blitar hingga Nganjuk

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:22 WIB
Gempa M4,8 Guncang Trenggalek, Getarannya Terasa di Blitar hingga Nganjuk
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Trenggalek, Jawa Timur pada Kamis (24/8/2023) dini hari.

Info dari laman BMKG, pusat gempa yang terjadi pukul 02.52 WIB itu berada di laut 76 Kilometer Barat Daya Trenggalek. "Kedalaman 10 Kilometer," tulis BMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 8.74 LS - 111.51 BT. Sementara getaran gempa juga dirasakan dengan Skala MMI II di Blitar, Skala MMI II Nganjuk, Skala MMI II Karangkates.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Trenggalek BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement