Gempa M4,8 Guncang Trenggalek, Getarannya Terasa di Blitar hingga Nganjuk

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Trenggalek, Jawa Timur pada Kamis (24/8/2023) dini hari.

Info dari laman BMKG, pusat gempa yang terjadi pukul 02.52 WIB itu berada di laut 76 Kilometer Barat Daya Trenggalek. "Kedalaman 10 Kilometer," tulis BMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 8.74 LS - 111.51 BT. Sementara getaran gempa juga dirasakan dengan Skala MMI II di Blitar, Skala MMI II Nganjuk, Skala MMI II Karangkates.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )