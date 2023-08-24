Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Pasukan Raja Majapahit Nyaris Merebut Istana Singasari dari Jayakatwang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |05:25 WIB
Ketika Pasukan Raja Majapahit Nyaris Merebut Istana Singasari dari Jayakatwang
Illustrasi Kerajaan (foto: dok ist)
A
A
A

RAJA MAJAPAHIT, Raden Wijaya dan pasukannya nyaris kembali merebut istana Kerajaan Singasari usai diserang dan dikuasai Jayakatwang dan tentaranya. Hal ini karena kelengahan dan kurang siap siaganya pasukan Jayakatwang.

Saat itu, pasukan Jayakatwang tengah menggelar pesta pora dan di istana Singasari ketika malam menjelang. Mereka mengira pasukan Singasari seluruhnya telah berhasil ditaklukan, terlebih ketika siang hari Raden Wijaya dan pasukannya melarikan diri.

Di ibu kota kerajaan, sebagaimana dikutip dari "Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit" dari Prof. Slamet Muljana pengepungan istana Singasari dengan sisa-sisa tentara yang ada membuat banyak yang meninggal di kedua belah pihak. Tampaknya pasukan Raden Wijaya yang jumlahnya sedikit tak bisa dianggap remeh oleh lawan.

Menggunakan cawat geringsing pasukan Raden Wijaya terus merangsak masuk ke ibu kota hingga ke istana. Dua orang putri raja Kertanagara, Tribhuwana dan Gayatri, yang telah dipacangkan dengan raden Wijaya, masih tetap di dalam pura.

Namun putri Gayatri tertangkap oleh tentara musuh, kemudian diangkut ke Kediri. Putri Tribuwana tinggal bersembunyi. Pada petang itu ia keluar benteng akan melarikan diri. Ia melintasi api unggun, bekas bediang tentara musuh.

Pada momen kegelapan yang ditembus nyala api itu putri Tribwuana terlihat oleh Raden Wijaya, disangka musuh, kemudian dihampiri. Demikianlah ia dapat diselamatkan oleh Raden Wijaya. Selanjutnya atas nasehat Lembu Sores, Raden Wijaya bersama sang putri dan para pengikutnya mundur keluar kota, menuju arah utara.

Halaman:
1 2
      
