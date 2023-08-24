Gempa Bumi M3,1 Guncang Wilayah Boalemo Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Boalemo, Gorontalo, pada Kamis (24/8/2023) sekira pukul 05.57 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.63 Lintang Utara - 122.21 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 24-Aug-2023 05:57:47WIB, Lok:0.63LU, 122.21BT (18 km BaratLaut BOALEMO-GORONTALO), Kedlmn:86 Km,"tulis BMKG.

Menurut BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)