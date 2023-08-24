Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Gunung Vesuvius Meletus Binasakan Kota Pompeii

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:20 WIB
Peristiwa Hari Ini: Gunung Vesuvius Meletus Binasakan Kota Pompeii
Reruntuhan Kota Pompeii (Foto: Ist)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah di dunia terjadi pada 24 Agustus setiap tahunnya. Mulai dari meletusnya Gunung Vesuvius hingga lahirnya sosok pahlawan nasional Indonesia, Mohammad Yamin.

Berikut Okezone merangkum sejumlah peristiwa bersejarah sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1903 - Hari Lahir Mohammad Yamin

Mohammad Yamin merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir pada 24 Agustus 1903 dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah di Sawahlunto, Sumatera Barat.

Selain dikenal sebagai ahli hukum, Yamin juga masyhur sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Mohammad Yamin juga merupakan salah satu pelopor Sumpah Pemuda.

Banyak karya Yamin yang menjadi catatan sejarah pemersatu bangsa Indonesia. Yamin tercatat pernah menjabat sebagai Menteri saat zaman Presiden Soekarno. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Kehakiman.

1941 - Adolf Hitler Setop Program T4

Adolf Hitler, Pemimpin Jerman yang resmi memerintahkan untuk mengghentikan program T4 pada 24 Agustus 1941. T4 merupakan program pemerintah Nazi Jerman untuk membunuh penduduk yang menyandang kelainan genetika.

Penghentian program tersebut dilakukan Hitler setelah mendapatkan protes dari publik Jerman. Diperkirakan sekira 200.000 orang dibunuh dalam program tersebut antara tahun 1939 dan 1941.

79 Masehi - Gunung Vesuvius Meletus dan Mengubur Kota Pompeii

Pada 24 Agustus 79 Masehi, Gunung Vesuvius yang berada di Kota Napoli, Italia, meletus. Letusan gunung tersebut menghancurkan Pompeii, kota pada zaman Romawi Kuno.

Halaman:
1 2 3
      
