BMKG Sebut Ada Dua Syarat agar Modifikasi Cuaca Atasi Polusi Jakarta Berhasil

JAKARTA - Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta saat ini terus diupayakan oleh pemerintah dengan menurunkan hujan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar TMC dilakukan hingga 2 September 2023 mendatang.

Diketahui, TMC tahap pertama telah dilakukan pada periode 19 hingga 21 Agustus lalu. Kemudian rencananya akan dilanjutkan lagi tahap kedua yakni tanggal 24 Agustus sampai 2 September 2023.

Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Guswanto mengatakan, ada dua syarat agar pelaksanaan modifikasi cuaca khususnya untuk mengatasi polusi udara Jakarta bisa berhasil.

Sebelumnya, Guswanto menjelaskan bahwa teknologi modifikasi cuaca artinya suatu usaha untuk mengkondisikan bagaimana kondisi atmosfer yang di udara itu potensi hujannya jatuh ke permukaan bumi itu sama jumlahnya atau menjadi kenyataan.

“Jadi untuk (menurunkan hujan) syarat itu dibutuhkan dua hal paling tidak yang pertama adalah adanya potensi pertumbuhan awan yang di atas 70 persen,” kata Guswanto kepada MNC Portal, Kamis (24/8/2023).

Guswanto pun memberikan ilustrasi kepada MNC Portal terkait kondisi awan-awan hujan di Jawa Barat, khususnya sekitar Jakarta. Terpantau, kondisi awan-awan hujan di sekitar Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 berada di kategori sedang yakni hanya 50 persen sampai 70 persen.