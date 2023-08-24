BRIN Sebut Jakarta Berpeluang Hujan pada 26 Agustus Lewat Operasi Modifikasi Cuaca

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mengupayakan untuk melaksanakan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta. Termasuk rencana menaburkan garam di langit Ibukota hari ini, Kamis (24/8/2023).

Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo mengatakan, sesuai arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pihaknya akan standby dari Posko Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

“Hari ini kami diminta oleh BNPB untuk mulai standby lagi dari Posko Halim,” ungkap Budi kepada MNC Portal, Kamis (24/8/2023).

BACA JUGA: BMKG Sebut Ada Dua Syarat agar Modifikasi Cuaca Atasi Polusi Jakarta Berhasil

Sementara itu, kata Budi, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa awan-awan uap air yang bisa disemai NaCl atau garam dalam operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan pada hari ini belum terlalu baik. Saat ini potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar Jakarta hanya 50 sampai 70%.

Budi pun mengatakan, wilayah Jakarta akan berpeluang hujan pada Sabtu 26 Agustus 2023 mendatang dengan bantuan modifikasi cuaca.

“Prediksi BMKG untuk hari ini masih belum terlalu baik potensinya, baru tanggal 26 Agustus nanti sepertinya wilayah Jakarta punya peluang untuk dapat terjadi hujan,” bebernya.