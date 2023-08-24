Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Tunggu Proses Autopsi Jenazah WNI yang Tewas di Jepang

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |07:50 WIB
Kemlu Tunggu Proses Autopsi Jenazah WNI yang Tewas di Jepang
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha membenarkan adanya satu WNI yang tewas di daerah Gunma, Maebashi, Jepang beberapa waktu lalu.

Informasi ini diterima langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo setempat. "KBRI Tokyo telah menerima informasi mengenai meninggalnya seseorang yang diduga WNI di Prefektur Gunma, Jepang," kata Judha dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Menindaklanjuti informasi tersebut, KBRI, kata Judha telah berkoordinasi dengab Kepolisian Gunma untuk proses otopsi dan identifikasi jenazah.

"Hingga saat ini KBRI masih menunggu hasil otopsi dan identifikasi jenazah tersebut," tuturnya.

Sebagai informasi, media Jepang memberitakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Joshi Putri Cahyani ditemukan meninggal dunia di daerah Gunma, Maebashi pada Rabu 23 Agustus 2023 lalu. Adapun kini pihak kepolisian setempat tengah mendalami kasus tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
