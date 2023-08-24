BMKG: 77 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau Jelang Akhir Agustus 2023

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan saat ini sudah 77% dari jumlah Zona Musim (ZOM) di wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

“Sudah 77% dari jumlah ZOM yang ada di Indonesia memasuki musim kemarau,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (24/8/2023).

BMKG mengatakan wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa hingga NTT, Kalimantan Barat bagian selatan, Sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sebagian besar Kalimantan Timur.

Kemudian, sebagian besar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Sebagian Papua Barat dan sebagian Papua bagian selatan.