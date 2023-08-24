Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Badai Tropis Franklin, Kemlu RI Pastikan WNI dalam Kondisi Aman

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:33 WIB
Badai Tropis Franklin, Kemlu RI Pastikan WNI dalam Kondisi Aman
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak di Haiti maupun Republik Dominika dalam kondisi aman.

Hal ini sebagai respons adanya Badai Tropis Franklin melanda Republik Dominika dann Haiti sejak Rabu 23 Agustus 2023.

"KBRI Havana telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di Haiti dan Republik Dominika untuk memastikan keselamatan mereka dari Badai Franklin yang menimpa wilayah tersebut," kata Judha dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Dia melanjutkan setidaknya terdapat 11 WNI di Republik Dominika, dan 11 WNI di Haiti. Kemudian dalam komunikasi langsung Dubes RI Havana dengan para WNI mereka seluruhnya dalam kondisi aman.

