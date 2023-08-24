Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD ke Luar Negeri, Jokowi Tunjuk Azwar Anas Jadi Menko Polhukam Ad Interim

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:57 WIB
Mahfud MD ke Luar Negeri, Jokowi Tunjuk Azwar Anas Jadi Menko Polhukam Ad Interim
Azwar Anas (Foto: Kemenpan-RB)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ad Interim.

Penunjukkan ini untuk menggantikan sementara Mahfud MD yang sedang menjalankan tugas negara di luar negeri.

Hal seperti yang disebutkan dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-796/M/D-3/AN.00.03/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Menpan-RB.

Surat tersebut memuat tentang Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ad Interim.

“Berkenaan dengan surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor B-172/LN.00.01/8/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Presiden RI, hal Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri PANRB sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ad Interim,” bunyi surat tersebut.

Halaman:
1 2
      
