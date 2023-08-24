Partai Anak Muda, Survei Litbang Kompas: Partai Perindo Nomor 1 Dipilih Gen Z dan Milenial

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) semakin di depan menggaet suara kaum muda. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, Perindo paling diminati Gen Z atau mereka yang usianya di bawah 26 tahun.

Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu berada di nomor 1 di kalangan generasi Z.

Berdasarkan data Litbang Kompas, 56,5% Gen Z menyukai Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu. Jumlah tersebut paling banyak ketimbang partai lain.

Tak hanya itu, 19,6% milenial atau Gen Y-Muda (usia 26-33 tahun) yang menyukai Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Diketahui, survei periodik melalui wawancara tatap muda diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023. Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.