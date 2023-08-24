TGB Sebut Kampanye Pemilu di Kampus Berikan Pendidikan Politik Sehat ke Mahasiswa

LAMONGAN - Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi menyambut baik usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus dan sekolah.

Hal itu diutarakan TGB saat menghadiri acara Dies Natalis SMK NU 1 Kecamatan Karang Geneng, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu 23 Agustus 2023, malam.

"Tentu ini merupakan tanggungjawab dari partai politik dalam memformat agar kampanye itu lebih berupa pendidikan politik yang sehat," kata TGB di lokasi.

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia (OIAI) ini menambahkan, hal tersebut agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa. Diketahui wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari. Wacana tersebut sempat menjadi polemik.

Dengan diperbolehkannya kampanye di kampus dan sekolah, lanjut TGB, partai politik bisa menyampaikan visi dan misinya.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.