Kampanye di Sekolah dan Kampus, TGB: Anak Muda Calon Penerus Pemimpin Bangsa

LAMONGAN – Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia (OIAI) TGB Muhammad Zainul Majdi menghadiri acara Dies Natalis SMK NU 1 Kecamatan Karang Geneng, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu 23 Agustus 2023 malam.

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian DPP Partai Perindo ini juga menanggapi usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus dan sekolah.

"Tentu ini merupakan tanggungjawab dari partai politik dalam memformat agar kampanye itu lebih berupa pendidikan politik yang sehat," ujar TGB.

Selain itu, lanjut dia, agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa. Diketahui wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari. Wacana tersebut sempat menjadi polemik.

TGB mengatakan, partai politik bisa menyampaikan visi dan misinya serta membuka ruang dialog dengan anak muda.

"Sehingga dapat membuka ruang dialog dengan anak-anak muda yang berada di lembaga pendidikan. Karena anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi penerus pemimpin bangsa," tandasnya.