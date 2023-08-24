Apresiasi Kampanye di Sekolah, TGB: Tanggung Jawab Parpol Wujudkan Pendidikan Politik Sehat

LAMONGAN - Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi, menanggapi usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus dan sekolah.

"Tentu ini merupakan tanggungjawab dari partai politik dalam memformat agar kampanye itu lebih berupa pendidikan politik yang sehat," ujar TGB saat menghadiri acara Dies Natalis SMK NU 1 Kecamatan Karang Geneng, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu 23 Agustus 2023 malam.

Selain itu, lanjut dia, agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa. Diketahui wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari.

Menurutnya, partai politik bisa menyampaikan visi dan misinya serta membuka ruang dialog dengan anak muda.

"Sehingga dapat membuka ruang dialog dengan anak-anak muda yang berada di lembaga pendidikan. Karena anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi penerus pemimpin bangsa," tutup Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia (OIAI) ini.

(Fahmi Firdaus )