HOME NEWS NASIONAL

6 Gerakan Separatisme di Indonesia, dari PKI hingga OPM

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:50 WIB
6 Gerakan Separatisme di Indonesia, dari PKI hingga OPM
Ilustrasi Gerakan Separatis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Deretan gerakan separatis pernah terjadi di Indonesia. Melansir dari Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, gerakan separatis merupakan sebuah upaya dari sekelompok orang untuk dapat melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan berbagai motif.

Berikut adalah 6 gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia: .

1. Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun

Pada tahun 1948, PKI melakukan banyak kekacauan yang kemudian disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa ini berawal dari jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin akibat gagal dalam Perundingan Renville.

Guna dapat mengambil kedudukannya kembali, Amir Syarifuddin kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan bergabung dengan Musso. Setelah itu, mereka kemudian membuat doktrin PKI yang berujung pada kekacauan.

2. DI/TII

Hasil Perundingan Renville yang merugikan Indonesia membuat militer Indonesia di Jawa Barat yang menjadi wilayah Belanda harus mengungsi ke Jawa Tengah yang merupakan wilayah Republik Indonesia.

Kendati demikian, beberapa kelompok masyarakat memutuskan enggan untuk menaati perjanjian tersebut. Salah satunya, S.M. Kartosuwiryo yang kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dengan pasukannya, Tentara Islam Indonesia (TII).

