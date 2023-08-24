Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Akan Tindak Lanjuti Informasi Ketua KY soal Mafia PKPU

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |13:44 WIB
KPK Akan Tindak Lanjuti Informasi Ketua KY soal Mafia PKPU
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji bakal menindaklanjuti informasi soal adanya dugaan mafia terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Di mana, dugaan adanya mafia terkait PKPU tersebut diungkap oleh Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai.

"Tadi info disampaikan Ketua KY terkait dengan ada dugaan mungkin saja menjurus ke tindak pidana korupsi di PKPU, ini info yang sangat baik bagi kami, yang tentu kita akan tindaklanjuti apa info itu," kata Firli di Auditorium KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Firli juga mengajak media untuk untuk ikut mengawal informasi Ketua KY tersebut. Namun memang, Firli mengaku belum mengetahui secara detail soal dugaan korupsi mafia terkait PKPU tersebut.

"Saya minta rekan media pun mengawal info ini, tadi ada yang bertanya perkara apa, saya kira tentu kita tidak akan sebutin perkara apa ya, saya sendiri belum tahu tapi info ini info yang berharga bagi kita dalam rangka bersih-bersih," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua KY Amzulian Rifai membongkar adanya dugaan mafia terkait PKPU. Ia menceritakan bahwa mendapat banyak laporan dari masyarakat berkaitan dengan kusutnya mafia PKPU.

"Saya tidak menggurui di dalam soal isu-isu yang terjadi di peradilan. Tapi saya mengingatkan yang terakhir, soal PKPU.

Halaman:
1 2
      
