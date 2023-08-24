Top! Survei Litbang Kompas: Pemilih Partai Perindo Solid Signifikan Dukung Ganjar

JAKARTA - Litbang Kompas dalam hasil surveinya menyatakan bahwa pemilih Partai Perindo dalam tiga survei terakhir terekam sudah semakin mengumpul ke pilihan Ganjar dengan proporsi signifikan ketimbang pilihan ke Prabowo ataupun Anies

Bahkan, dalam survei Kompas Agustus 2023, Partai Perindo semakin mampu menggalang soliditas ke Ganjar sehingga proporsi pemilih Anies turun ke jumlah yang minim.

Adapun dalam analisisnya, elektabilitas PAN dan Partai Perindo dalam survei kali ini meningkat tipis menjadi sama-sama 3,4%. Baik PAN maupun Partai Perindo sama-sama sudah berkoalisi dalam pencapresan pada kutub yang berbeda.

Secara umum, Litbang Kompas mendapatkan data bahwa elektabilitas partai terus menguat di tengah dinamika elite politik dalam mengusung capres . Dalam persaingan yang semakin ketat, partai besar pengusung capres cenderung memperoleh benefit elektoral.

BACA JUGA:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra menjadi dua parpol besar pengusung capres yang berhasil memperkuat raihan suara pemilih berdasarkan survei terbaru Kompas periode Agustus 2023 ini. Berdasarkan hasil survei, PDIP meraih dukungan elektabilitas 24,4% atau naik 1% dari survei Mei 2023. Adapun Gerindra meraih 18,9% atau naik 0,3 poin.

Capaian suara PDIP ini menegaskan tren kenaikan suara partai berlambang banteng itu di tengah ketatnya pergerakan koalisi parpol menjelang pendaftaran capres. Dukungan suara publik kepada PDIP terus merangkak naik jika dirunut sejak Oktober 2022 dan bahkan makin mendekati raihan suara di awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Demikian pula bagi Gerindra. Capaian suara survei kali ini menjadi yang tertinggi sejak Januari 2015. Jika ditarik garis tren, elektabilitas Gerindra naik cukup signifikan selama delapan tahun terakhir meski hal itu masih fluktuatif.

BACA JUGA:

Raihan kedua parpol besar tersebut semakin meninggalkan parpol peringkat ketiga yang kali ini ditempati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan meraih 7,6% suara publik. Dengan raihan ini, PKB sedikit mengungguli Partai Golkar di peringkat keempat yang meraih 7,2% dan Partai Demokrat di peringkat kelima dengan 7,0%. Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015.

Kenaikan suara PDIP senada dengan kenaikan elektabilitas capres Ganjar Pranowo yang naik 2,1%. Demikian pula kenaikan suara Gerindra seiring dengan kenaikan tipis elektabilitas capres Prabowo Subianto, yakni 0,1%. Adapun suara capres Anies Baswedan yang sedikit turun dalam survei ini 0,9%, tercermin pula dalam menurunnya suara Partai Nasdem yakni 0,4% daripada survei Mei 2023.

Jumlah raihan suara kelima parpol papan atas (elektabilitas di atas 7%), yaitu PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, dan Demokrat sudah mencapai 65,1% suara. Meskipun jumlah akumulasi suara parpol papan atas ini sedikit menurun daripada survei Mei 2023 (63,5%), secara keseluruhan hasil survei kali ini menunjukkan pilihan parpol yang lebih terkonsolidasi.

Hal ini terindikasi dari suara responden yang belum menentukan pilihan atau menyatakan ”tidak tahu”, yang juga mengecil, kali ini dinyatakan oleh 11,6% responden. Persentase ini yang terendah dari rangkaian survei sejak Januari 2015.

Sementara itu, Partai Golkar yang dalam survei ini mengalami sedikit penurunan elektabilitas 0,1%, memperoleh pamor sebagai parpol yang paling populer setelah PDIP. Golkar dikenal oleh 86,1% responden dan disukai 51% responden di antaranya. Pada survei Mei 2023, Golkar menjadi parpol paling dikenal dengan perolehan 86,0% responden menyatakan mengetahui parpol ini.