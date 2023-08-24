Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacakan Replik, Jaksa Tagih Restitusi Rp120 Miliar kepada Mario Dandy

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:47 WIB
Bacakan Replik, Jaksa Tagih Restitusi Rp120 Miliar kepada Mario Dandy
Jaksa tagih restitusi dibayar Mario Dandy/Foto: MPI
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam repliknya tetap menagih restitusi pada Mario Dandy penganiayaan berat terencana yang dilakukannya terhadap David Ozora. Penghitungan restitusi dari LPSK disebut telah benar dan sah.

"Kami selaku Penuntut Umum menyatakan bantahan atas nota pembelaan (pleidoi) tim penasihat hukum terdakwa yang membantah surat tuntutan kami, yang menuntut terdakwa membayar restitusi sebesar Rp 120 miliar pada keluarga David Ozora atau diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun," ujar Jaksa di persidangan, Kamis (24/8/2023).

Menurut Jaksa, perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK dinilai sah dan berdasar lantaran sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, Perma nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara permohonan restitusi pada korban atau keluarganya selaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Hal ini merupakan peraturan hukum yang mengatur secara rinci tentang restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

"Semua surat (administrasi) telah dipenuhi oleh LPSK dalam permohonan restitusi yang disampaikan kepada pengadilan. Permohonan restitusi yang dilakukan LPSK didasarkan pada laporan penilaian restitusi yang secara resmi dan institusional telah dibuat oleh tim ahli LPSK," tuturnya.

Lebih lanjut, restitusi bisa diganti dengan pidana penjara lantaran restitusi sebagai hak konstitusional korban tindak pidana yang harus dipenuhi pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya.

