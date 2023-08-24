Ridwan Kamil Ungkap Dapat 548 Penghargaan Selama Pimpin Jabar

JAKARTA - Masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tinggal 12 hari lagi per Kamis (24/8/2023). Setelah lima tahun menjabat gubernur, Ridwan Kamil membeberkan prestasi yang sudah dia dapatkannya.

Menurutnya, sebanyak 548 penghargaan telah didapatkan Jawa Barat saat kepemimpinan Kang Emil. Dari 548 penghargaan itu, terdapat 100 lebih penghargaan yang diberikan karena inovasi digital, baik di kancah nasional ataupun internasional.

"Penghargaan dari dalam dan luar negeri, menandakan kami sangat serius dan fokus mentransformasikan Jawa Barat," kata Ridwan Kamil saat menghadiri acara Indonesia 4.0 Conference and Expo 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Ia melanjutkan, Jawa Barat berada di barisan terdepan dalam indeks kompetitif digitalnya di Indonesia, setelah Jakarta. Namun, Ia merasa Jawa Barat adalah yang terbaik karena membawahi sekitar 5000 lebih desa yang digitalisasi, sedangkan Jakarta adalah pusat kota yang tantangannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan pelosok-pelosok di Jawa Barat.

"Yang pertama yang saya lakukan memberikan infrastruktur ke koneksi ke seluruh Jawa Barat. Di lembah-lembah, di pelosok-pelosok, menjadikan blind spot di Jawa Barat tinggal lima persen lagi. Insya Allah koneksinya jadi luar biasa" ucapnya.

"Selanjutnya, membangun society 4.0, tidak hanya mereka-mereka yang punya akses di kota, tapi di desa," katanya.