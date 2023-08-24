DPR Gelar Rapat Paripurna Khusus Pekan Depan, Ada Apa?

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna khusus pada pekan depan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus pada saat memimpin rapat paripurna III yang digelar Rabu (24/8/2023) hari ini.

"Sebelum mengakhiri rapat paripurna hari ini, perlu kami sampaikan DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna khusus dalam rangka hari ulang tahun ke-78 DPR RI pada hari Selasa, 29 Agustus 2023," kata Lodewijk kepada anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna.

Lodewijk menyampaikan, DPR akan melanjutkan agenda sidang paripurna khusus tersebut dengan sidang paripurna ke-IV. Terdapat dua agenda utama yang akan dibahas dalam rapat paripurna IV tersebut.

Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022.