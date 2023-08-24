Mengintip Perjalanan Master Skateboard Indonesia Bhima Yudha, Hanya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

Okezone Updates kali ini akan menyajikan perjalanan Bhima Yudha Zen sebagai atlet skateboard profesional. Dirinya merajai podium setiap kompetisi skateboard di Indonesia.

Uniknya, Bhima belajar skateboard hanya dalam tempo 1 jam saja, di saat orang lain membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan. Dia pun menekuni dunia skateboard dari 2005 silam hingga kini.

Selama karier, Bhima telak menaklukkan kompetisi baik nasional dan internasional. Namun kini, dia memilih memfokuskan diri menjadi pelatih skateboard bagi anak dan dewasa.

