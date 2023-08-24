Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengintip Perjalanan Master Skateboard Indonesia Bhima Yudha, Hanya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:01 WIB
Okezone Update Banyak Berita Seru Hari Ini
JAKARTA - Ada Banyak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates Hari Ini. Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan perjalanan Bhima Yudha Zen sebagai atlet skateboard profesional. Dirinya merajai podium setiap kompetisi skateboard di Indonesia.

Uniknya, Bhima belajar skateboard hanya dalam tempo 1 jam saja, di saat orang lain membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan. Dia pun menekuni dunia skateboard dari 2005 silam hingga kini.

Selama karier, Bhima telak menaklukkan kompetisi baik nasional dan internasional. Namun kini, dia memilih memfokuskan diri menjadi pelatih skateboard bagi anak dan dewasa.

Sementara itu, pengisi suara dalam games Mario Bross, Charles Martinet mengundurkan diri menjadi pengisi suara di games Nintendo yang selama 30 tahun dilakoninya.

