HOME NEWS NASIONAL

Teroris KKB Semakin Brutal Tembaki Warga, Menko PMK Dampingi Wapres Ngantor di Papua

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:36 WIB
Teroris KKB Semakin Brutal Tembaki Warga, Menko PMK Dampingi Wapres Ngantor di Papua
KKB Teroris di Papua Semakin Brutal/ist
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang akan berkantor di Papua pada 4 September 2023 mendatang.

Muhadjir pun merespon terkait keamanan di Papua mengingat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus mengancam dengan menembaki warga secara brutal. Dia tidak risau dengan keamanan di Papua yang masih menjadi sorotan.

“Kan kita punya niat baik kan, semua orang kalau punya niat baik Insya Allah akan dilayani dengan baik,” kata Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Muhadjir mengatakan kunjungannya ke Papua untuk melakukan pengecekan logistik di tiga distrik yang sebelumnya dilanda bencana kelaparan diantaranya Agandugume, Lambewi, dan Oneri.

“Mau mengecek khususnya pembangunan bidang logistik di Agandugume, yang kemarin ada kelaparan," ujar Muhadjir.

Halaman:
1 2 3
      
