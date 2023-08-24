Elektabilitas Ganjar Pranowo Tertinggi, Ini 3 Faktor Penentunya

Elektabilitas Ganjar Pranowo terus meningkat dan jadi yang teratas. (Foto: Antara)

JAKARTA - Tingkat elektabilitas Bacapres Ganjar Pranowo mengalami peningkatan berdasar hasil survei terbaru dari dua lembaga berbeda. Pertama dari hasil survei Litbang Kompas, Ganjar unggul dari dua pesaing terdekatnya, yakni Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan.

Dalam survei itu menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi dengan 34,1 persen, mengungguli Prabowo yang memiliki 31,3 persen, dan Anies dengan 19,2 persen.

Lalu yang terbaru dari lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Ganjar lagi-lagi unggul dari kedua pesaingnya. Dari survei SMRC, Ganjar mendapat elektabilias sebesar 35,9 persen, sementara Prabowo 33,6 persen, dan Anies 20,4 persen.

Merespons dua hasil survei tersebut, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan ada tiga faktor yang membuat elektabilitas Ganjar meroket dan meninggalkan para pesaingnya.

"Pertama, sepertinya ini efek dari safari politik seperti blusukan yang sering dilakukan Ganjar selama ini. Apapun judulnya pemilih relatif lebih menyukai calon yang sering mengunjungi mereka," ujar dia ketika dihubungi wartawan, Kamis (24/8).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menuturkan faktor kedua yakni Ganjar mulai berhasil mengidentifikasi kepemimpinannya mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).