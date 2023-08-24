Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu, Begini Penampakan Putri Candrawathi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:11 WIB
Dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu, Begini Penampakan Putri Candrawathi
Penampakan Putri Candrawahti di Lapas Pondok Bambu
A
A
A

JAKARTA - Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Putri Candrawathi (PC) dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Jakarta, di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rika Aprianti mengatakan, terpidana Putri Candrawathi tiba di Lapas Perempuan Jakarta pada hari ini, sekira pukul 17.00 WIB.

"PC diterima di Lapas Perempuan Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 pada pukul 17.00 WIB," kata Rika melalui pesan singkatnya yang diterima Okezone, Kamis (24/8/2023).

Sesampainya di Lapas Perempuan Jakarta, kata Rika, Putri Candrawathi langsung dilakukan administrasi penerimaan. Di antaranya, pengecekan berkas dan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai administrasi penerimaan, Putri langsung ditempatkn di Kamar Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).

"PC ditempatkan di kamar mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Penerimaan PC dilalukan sesuai SOP yang berlaku," tutup Rika.

Sekedar diketahui, Hakim Mahkamah Agung (MA) memberikan keringanan hukuman terhadap para terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/337/3044556/hendra_kurniawan-do0j_large.jpg
Hendra Kurniawan, Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Bebas Bersyarat Pekan Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016155/3-jenderal-asal-cilacap-berkarier-cemerlang-salah-satunya-tangani-kasus-ferdy-sambo-WtyIslAPPA.jpg
3 Jenderal Asal Cilacap Berkarier Cemerlang, Salah Satunya Tangani Kasus Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998066/kabar-terbaru-bharada-eliezer-pindah-agama-jelang-nikah-dengan-calon-istri-ling-ling-l45VSeJnxf.jpg
Kabar Terbaru Bharada Eliezer Pindah Agama Jelang Nikah dengan Calon Istri Ling Ling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/338/2976386/sidang-gugatan-perdata-ferdi-sambo-ditunda-hingga-19-maret-ini-penyebabnya-32CJmaIf2m.jpg
Sidang Gugatan Perdata Ferdi Sambo Ditunda hingga 19 Maret, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950336/3-fakta-alvin-lim-disebut-orang-gila-oleh-menkumham-ngoceh-penahanan-ferdy-sambo-TUS8GhDKeh.jpg
3 Fakta Alvin Lim Disebut Orang Gila oleh Menkumham, Ngoceh Penahanan Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950130/alvin-lim-sebut-ferdy-sambo-tak-ditahan-di-lapas-salemba-menkumham-orang-gila-itu-jZoqd6hCoJ.jpg
Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan di Lapas Salemba, Menkumham: Orang Gila Itu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement