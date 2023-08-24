Dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu, Begini Penampakan Putri Candrawathi

JAKARTA - Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Putri Candrawathi (PC) dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Jakarta, di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rika Aprianti mengatakan, terpidana Putri Candrawathi tiba di Lapas Perempuan Jakarta pada hari ini, sekira pukul 17.00 WIB.

"PC diterima di Lapas Perempuan Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 pada pukul 17.00 WIB," kata Rika melalui pesan singkatnya yang diterima Okezone, Kamis (24/8/2023).

Sesampainya di Lapas Perempuan Jakarta, kata Rika, Putri Candrawathi langsung dilakukan administrasi penerimaan. Di antaranya, pengecekan berkas dan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai administrasi penerimaan, Putri langsung ditempatkn di Kamar Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).

"PC ditempatkan di kamar mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Penerimaan PC dilalukan sesuai SOP yang berlaku," tutup Rika.

Sekedar diketahui, Hakim Mahkamah Agung (MA) memberikan keringanan hukuman terhadap para terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.