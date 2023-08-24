Okezone.com dan Sindonews.com Raih MH Thamrin Award 2023

JAKARTA - Portal berita Okezone.com dan Sindonews.com meraih penghargaan Anugerah Jurnalistik MH Thamrin PWI DKI Jakarta 2023. Karya jurnalistik yang diraih media milik MNC Group dalam kategori satu tajuk dan dua infografis.

Dalam kategori infografis, Okezone.com menyajikan karya "DKI Jakarta Akan Terapkan Jalan Berbayar Pada 2023" karya Ahmad Dani Faisal tayang pada 10 Januari 2023. Sedangkan infografis di Sindonews berjudul "Skema Kampung Deret, Jurus Pemprov DKI Benahi Permukiman Kumuh" dibuat oleh David Arif Winarko dan tayang pada 17 Februari 2023.

Sementara tajuk berjudul "Pj Gubernur Jakarta Harus Banyak Aksi Nyata" juga berhak atas penghargaan tersebut. Ditulis oleh Abdul Hakim dan tayang di Sindonews.com pada 22 November 2022.

Penganugerahan MH Thamrin Award berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Mirza Zulhadi, Ketua PWI DKI Jakarta Sayid Iskandarsyah dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko hadir dalam acara tersebut.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pers bijak karena bekerja secara independen dalam menyampaikan informasi dan kritikan. Kebebasan pers disertai tanggung jawab harus dijaga dan menjadi modal dalam pemilu agar berjalan damai serta demokratis.

"Pemenang penghargaan ini terbukti memiliki karya sangat berkualitas. Pencapaian para pemenang kian menginspirasi dan meningkatkan kualitas pers Jakarta ke depan," harap Heru dalam sambutan yang dibacakan Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Ketua PWI DKI Jakarta Sayid Iskandarsyah menjelaskan, terjadi peningkatan jumlah materi dan kualitas karya dari para jurnalis. Ini bukti pers Indonesia tumbuh baik dan harus dipertahankan, khususnya dalam mengawal kebijakan pemerintah. Materi yang dilombakan adalah karya jurnalistik mulai 1 Juni 2022 hingga 31 Mei 2023.