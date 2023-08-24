Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putri Candrawathi Resmi Dieksekusi ke Lapas Perempuan Jakarta, Ditempatkan di Kamar Mapenaling

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:11 WIB
Putri Candrawathi Resmi Dieksekusi ke Lapas Perempuan Jakarta, Ditempatkan di Kamar Mapenaling
Putri Candrawathi dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Putri Candrawathi (PC) resmi dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Jakarta, di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rika Aprianti mengatakan, terpidana Putri Candrawathi tiba di Lapas Perempuan Jakarta pada Rabu, 23 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB.

"PC diterima di Lapas Perempuan Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023 pada pukul 17.00 WIB," kata Rika melalui pesan singkatnya, Kamis (24/8/2023).

Setibanya di Lapas Perempuan Jakarta, kata Rika, Putri Candrawathi langsung dilakukan administrasi penerimaan. Di antaranya, pengecekan berkas dan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai administrasi penerimaan, Putri langsung ditempatkn di Kamar Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).

"PC ditempatkan di kamar mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Penerimaan PC dilalukan sesuai SOP yang berlaku," terang Rika.

Sekedar diketahui, Hakim Mahkamah Agung (MA) memberikan keringanan hukuman terhadap para terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Ferdy Sambo yang sebelumnya dihukum mati menjadi dihukum seumur hidup. Sedangkan Putri Candrawathi yang sebelumnya dihukum 20 tahun penjara menjadi dihukum 10 tahun penjara.

