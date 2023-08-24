Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Johnny G Plate Ditraktir Golf Sebulan 2 Kali oleh Subkontraktor Proyek Bakti Kominfo

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:37 WIB
Johnny G Plate Ditraktir Golf Sebulan 2 Kali oleh Subkontraktor Proyek Bakti Kominfo
Johnny G Plate kerap ditraktir main golf oleh subkontraktor Bakti Kominfo/Foto: MPI
JAKARTA - Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate ternyata kerap ditraktir bermain golf oleh salah satu subkontraktor proyek base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo.

Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemy Sutjiawan saat menjadi saksi korupsi BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Kira-kira sebulan dua kali ada," ujar Jemy saat memberi kesaksian kepada Hakim Ketua Fahzal Hendri di persidangan, Kamis (26/8/2023).

Kendati demikian, kata Jemy, ia tidak sendiri saat mentraktir seorang menteri tersebut. Namun, ada juga Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan yang kini sama-sama menjadi terdakwa korupsi.

"(Biayanya) bisa Rp10 juta sampai Rp 20 juta (sekali main)," ungkapnya.

"Saya tidak ingat (berapa biaya yang sudah dikeluarkan), karena (bayarnya) gantian biasa Pak Galumbang, Pak Irwan, dan saya. Bergiliran," sambungnya.

Jemy juga mengakui dirinya pernah membiayai perjalanan Johnny G Plate dan tim saat kunjungan ke luar negeri, salah satunya Eropa.

"Kalau enggak salah sekitar Rp400 juta (biaya perjalanan ke Eropa)," kata Jemy.

