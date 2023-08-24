Atasi Polusi Udara di Jakarta, PDIP: Kebijakan WFH Saja Tidak Cukup!

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen turut menyoroti persoalan polusi udara di Jakarta yang sudah mengkhawatirkan. Polusi udara di Jakarta cenderung berbahaya bagi kesehatan.

"Ini berdampak bagi lebih dari 10 juta warga yang tiap hari bermukim dan atau yang bekerja di Jakarta. Tentu saja, ini merupakan ancaman kesehatan bersama, yang harus dipikirkan secara serius," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Nabil Haroen mendorong pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah pusat di lintas sektor kementerian, harus bekerja cepat dan efisien untuk menangani ancaman ini. Aturan drastis dalam penggunaan transportasi pribadi di kawasan DKI Jakarta harus ditingkatkan.

"Juga, agar meningkatkan kualitas dan kapasitas transportasi umum yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat pekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya.

Untuk transportasi pribadi, kata politikus PDI Perjuangan itu, perlu disiapkan peraturan untuk mengurangi kebutuhan atas kendaraan pribadi, dengan misalnya peningkatan pajak kendaraan bagi keluarga menengah ke atas, serta pembatasan jumlah kendaraan yang dimiliki. Peraturan tahun kendaraan yang bisa masuk ke kawasan-kawasan tertentu di DKI Jakarta juga perlu disiapkan kebijakannya.